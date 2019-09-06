Музыка

РИА НовостиРИА НовостиАльбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом она сообщила в инстаграме. "Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено", — написала Джанабаева.
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с чего всё началось
Певица Альбина Джанабаева на своей странице
 в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

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