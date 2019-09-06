Культура
ИзвестияАльбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.
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с чего всё началось
Певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.Рамблер05:09
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Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
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Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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МВД предложило изменить правила получения водительских прав
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Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
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В пятницу, 6 сентября, Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на пять суток общественника Ярослава Кострова.
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Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru 11:26
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В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
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В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Результаты открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору Петру Чайковскому подведут в апреле 2020 года.
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Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
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X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
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На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
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Путин назвал самое красивое место в мире
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США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
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На волгоградском стадионе выступила известная группировка. Послушать любимые песни и «зажечь» пришли 40 254 волгоградца.
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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
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В Apple запустили тестовую веб-версию приложения Apple Music
Компания Apple запустила интернет-версию собственного музыкального сервиса Apple Music.
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Юрий Сиротюк, состоящий в составе Киевсовета депутат из украинской партии «Свобода», предложил запугать россиян, запустив над Москвой неядерную ракету с «камушками».
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