Музыка

ИзвестияИзвестияАльбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.
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с чего всё началось
Певица Альбина Джанабаева на своей странице
 в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

РИА Новости09:53

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

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РЕН ТВ11:03

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Московский Комсомолец11:43
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