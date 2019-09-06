с чего всё началось

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.

Происшествия Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.

Происшествия Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля Сирены воздушной тревоги сработали в пятницу вечером на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах.

Футбол «Ростов» проведёт все домашние матчи сезона на «Ростов Арене» Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что «Ростов» не будет в нынешнем сезоне проводить оставшиеся домашние матчи в других городах, все игры состоятся на «Ростов Арене».

Футбол Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро "Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.

Транспорт МВД предложило новые правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.

Шоу-бизнес Полина Сыркина стала мамой во второй раз 33-летняя Полина Сыркина прославилась благодаря ролям в сериалах «Двойная жизнь» и «Однолюбы».

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

Наука Теория хаоса В 1972 году профессор метеорологии из Массачусетского технологического института Эдвард Лоренц собирался выступить на конференции, но в пылу работы не успел отправить тему своей лекции.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

Футбол Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).

Фигурное катание В ФФКР не подтвердили и не опровергли информацию о том, что Загитова пропустит открытые прокаты В Федерации фигурного катания России (ФФКР) не подтвердили и не опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит контрольные прокаты сборной России.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Шоу-бизнес Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Решетова продолжает работать на последнем месяце беременности Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой.

Политика Богдан высказался по поводу обмена между Россией и Украиной Глава офиса президента Украины Андрей Богдан высказался по поводу взаимного освобождения удерживаемых лиц с Россией.

Театры Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский 6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.

Футбол Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Происшествия В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.

Гаджеты В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.