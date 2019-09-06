Музыка
ИзвестияАльбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.
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с чего всё началось
Певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.Рамблер05:09
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Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
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Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
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Игромания.ру 15:26
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Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
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Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу Рижского залива
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой «женщина, которая поет» сидит на берегу Рижского залива за столиком со своим супругом — телеведущим Максимом Галкиным.
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Коммерсантъ 18:45
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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Согласно предложению демографа, каждый бездетный россиянин старше 18 лет должен будет отдавать государству по 100 рублей, при наличии одного ребёнка налог снижается до 50 рублей, ну а если детей двое – 1 рубль.
Аргументы недели 08:07
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Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
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23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
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В работе онлайн-сервиса объявлений Avito произошёл сбой
В работе онлайн-сервиса объявлений Avito произошёл сбой, сообщает vc.ru.
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Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
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В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией.
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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru 22:26
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Медведь загрыз пожилую американку в Канаде
В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, находившуюся на отдыхе, сообщает CNN.
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В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
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МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
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Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:36
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Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23