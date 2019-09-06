с чего всё началось

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Общество В Комсомольске-на-Амуре подтопило больше сотни жилых домов Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре за сутки поднялся на 9 см, достигнув 787 см, подтоплено более сотни жилых домов.

Политика Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Армия и оружие ВМС США запустили четыре баллистические ракеты Trident II На этой неделе 4 и 6 сентября военно-морские силы (ВМС) США запустили с подводной лодки USS Nebraska четыре плановых испытательных пуска баллистических ракет Trident II морского базирования.

Здоровье Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.

Игры Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.

Футбол Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.

Шоу-бизнес Пугачева и Галкин устроили свидание на берегу Рижского залива На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась фотография, на которой «женщина, которая поет» сидит на берегу Рижского залива за столиком со своим супругом — телеведущим Максимом Галкиным.

Политика США введут дополнительные ограничения денежных переводов на Кубу Минфин США ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу с 9 октября, сообщается на сайте ведомства.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

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Общество Демограф предложил возродить в России налог на бездетность Согласно предложению демографа, каждый бездетный россиянин старше 18 лет должен будет отдавать государству по 100 рублей, при наличии одного ребёнка налог снижается до 50 рублей, ну а если детей двое – 1 рубль.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал US Open 23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».

Баскетбол Сборная России проиграла полякам на ЧМ В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией.

Футбол Монк возглавил «Шеффилд Уэнсдей» «Шеффилд Уэнсдей», выступающий во втором английском дивизионе, объявил о назначении Гарри Монка новым главным тренером.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Экономика Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.

Происшествия Медведь загрыз пожилую американку в Канаде В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, находившуюся на отдыхе, сообщает CNN.

Театры В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань» В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Футбол Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020 Сборная Нидерландов обыграла национальную команду Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.