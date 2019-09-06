Шоу-бизнес
ИзвестияАльбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.
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с чего всё началось
Певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.Рамблер05:09
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В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
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МЧС: найдены тела всех погибших при обрушении здания в Подмосковье
Спасатели обнаружили тела ещё двух рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания под Сергиевым Посадом.
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Гордон публично «закрыл рот» Барановской
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Говорит Москва 15:46
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В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Авто
Volkswagen наладит производство электрокара ID.3 в Цвиккау в ноябре
Первой аккумуляторно-электрической моделью для запуска в производство будет ID.3, сборка которого стартует в ноябре.
SpeedMe 08:35
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Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине
Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
РБК 16:49
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой свободной практике Гран-при Италии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой свободной практике этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 07:30
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Авто
Alpine выпустила раллийную версию купе A110
Тюнингованный Alpine A110 Gains щеголяет салоном премиум-класса Такой автомобиль оснастили алюминиевым шасси как на гоночных Cup и GT4, особой гидравлической подвеской, справляющейся с пересеченной местностью раллийных гонок, а также полный привод с дифференциалом повышенного трения.
SpeedMe 06:30
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
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Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Энергетика
Украина потратит часть кредита от ЕБРР на покупку газа в ЕС
«Нафтогаз» намерен до конца года купить в ЕС газа на €120 млн кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
RT на русском 09:28
Кино
Нагиев сыграет вождя африканского племени в комедии
Актер Дмитрий Нагиев сыграет роль капитана дальнего плавания, ставшего вождем африканского племени, в новой семейной комедии Кирилла Плетнева «Мой папа – вождь!».
Аргументы и Факты 12:31
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Наука
Детство Вселенной. Что было после Большого взрыва и как это увидеть в телескоп
Life.ru 04 сентября в 05:15
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 04 сентября в 22:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06