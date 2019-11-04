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RT на русскомRT на русскомАлдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 2 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральный матч тура.
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