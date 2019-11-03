РПЛ

RT на русскомRT на русскомАлдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 2 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральный матч тура.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Алдонин высказался об удалении Бийола в матче «Зенит» — ЦСКА

RT на русском06:45

Евгений Алдонин: «Вилков – не тот арбитр, который должен обслуживать центральный матч тура»

Матч ТВ07:00

Алдонин раскритиковал судейство в матче «Зенит» - ЦСКА

РИА Новости06:09

Аналитик Бубнов высказался об игре ЦСКА в матче с «Зенитом»

Газета.Ru02 ноября в 20:40

Алдонин: Вилков не должен обслуживать центральные матчи тура

Нева Спорт08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

В Ереване горит ангар российской авиабазы

Газета.Ru 07:25
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Технологии

В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц

Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
News.ru 01 ноября в 06:34
Политика

Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ

Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Политика

Стало известно будущее Украины без транзита российского газа

Юрий Витренко, занимающий пост исполнительного директора «Нафтогаза», заявил о том, что запуск трубопровода «Северный потока – 2» ознаменует прекращение транзита газа через украинскую территорию.
Наша версия 12:10
Футбол

Бакаев прокомментировал судейство в матче «Спартак» — «Арсенал»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения красно-белых от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России допустил, что судьи ошибались по ходу игры, но призвал не искать оправданий.
Спорт-Экспресс 13:14
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

РБК 04:52
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия 11:38
Политика

В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Футбол

Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле

Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа.
Чемпионат 09:57
Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль

Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
Molnet.ru 03:25
Происшествия

Самолет с неисправностями в системе сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737, который следовал по маршруту Франкфурт-Москва, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Газета.Ru 10:21
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Как отмечают специалисты, именно в этих возрастных категориях у мужчин и женщин, согласно статистике, высок риск возникновения инфаркта либо инсульта.
Sputnik Южная Осетия 02 ноября в 12:25
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
АМИТЕЛ 07:05
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Происшествия

Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой

РИА Новости 11:23
Единоборства

Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Политика

Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде

News.ru 10:44
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
Автоспорт

«Торо Россо»: «У Квята были ограниченные возможности совершить обгон»

Гонка Даниила начала получаться на последних десяти кругах, но из-за желтых флагов в 12-м повороте у него были ограниченные возможности совершить обгон в борьбе за десятое место.
Спорт-Экспресс вчера в 20:01
Экономика

Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18
Происшествия

Неизвестный убил начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

Неизвестный мужчина застрелил начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.
VSE42.RU 02 ноября в 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное