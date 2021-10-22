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Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбой

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор.
ТАСС
"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего глубокоуважаемого коллеги", - написал Болдуин в соцсети.
Газета.Ru
Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы.
ТК Звезда
Осколки пули ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс.
Lenta.ru

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