ТАССАлек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбойАктер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор.ТАСС"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашего глубокоуважаемого коллеги", - написал Болдуин в соцсети.Газета.RuБолдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы.ТК ЗвездаОсколки пули ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс.Lenta.ruЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРосбалтГазета.RuИзвестияCyber.sports.ruVSE42.RUПетербургский дневникПятый каналPeopletalkГлагоLiReactorREGNUMRT на русскомNewInformПолитическая ЭкспертизаНевские НовостиКультуроманияПрофильПолитика СегодняЦарьградПодробнее о событииБолдуин назвал трагедией инцидент с выстрелом, убившим оператораРБК12:31Алек Болдуин заявил, что готов оказать любую поддержку родственникам оператора, которую он случайно застрелилФонтанка.Ру12:14Болдуин пообещал полностью сотрудничать с полицией после инцидента со стрельбойРИА Новости11:51Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбойТАСС12:10Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в деле о стрельбе на съемкахLenta.ru11:59Алек Болдуин впервые высказался об инциденте с убийством оператораМосковский Комсомолец11:57Болдуин прокомментировал гибель оператора на съёмочной площадкеRT на русском12:12Показать ещёОценить76Поделиться