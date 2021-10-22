Минпромторг предложил властям регионов разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги, во время объявленных в стране нерабочих дней и других ограничений из-за COVID-19 принимать посетителей в торговых залах и залах обслуживания при условии, что у них есть действующий QR-код.
Кассационный административный суд Украины повторно обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, но городские власти не хотят сотрудничать со страной, заявил мэр Львова Андрей Садовой.