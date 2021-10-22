Будьте в Плюсе

Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбой

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор.
ТАСС
Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, и попал в членов съемочной группы.
ТК Звезда
Variety уточняет, что в пистолете оказался один боевой патрон.
Фонтанка.Ру
Осколки пули ранили режиссера фильма Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинс.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Таких трагедий, как убийство оператора Галины Хатчинс, можно было избежать
Московский Комсомолец14:19
Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съёмках фильма «Ржавчина»
Национальная служба новостей11:57
Болдуин прокомментировал гибель оператора на съёмочной площадке
RT на русском12:12
Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбой
ТАСС12:10
Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в деле о стрельбе на съемках
Lenta.ru11:59
Алек Болдуин заявил, что готов оказать любую поддержку родственникам оператора, которую он случайно застрелил
Фонтанка.Ру12:14
Болдуин пообещал полностью сотрудничать с полицией после инцидента со стрельбой
РИА Новости11:51

Интересное

Минпромторг предложил разрешить ТЦ и кафе пускать посетителей с QR-кодом

Минпромторг предложил властям регионов разрешить непродовольственным магазинам, предприятиям общепита, а также объектам, оказывающим бытовые услуги, во время объявленных в стране нерабочих дней и других ограничений из-за COVID-19 принимать посетителей в торговых залах и залах обслуживания при условии, что у них есть действующий QR-код.
РБК14:20

Зеленский заявил, что Украина предложила России скидку в 50% на транзит газа в Европу

Украина предложила "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год, заявил Владимир Зеленский.
РИА Новости14:18

Мэр Львова Садовой: суд обязал передать России останки Кузнецова, но мы этого не сделаем

Кассационный административный суд Украины повторно обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию, но городские власти не хотят сотрудничать со страной, заявил мэр Львова Андрей Садовой.
РИА Новости06:24

Читатели Daily Mail: Путин абсолютно прав, называя смену пола у детей преступлением

Читатели британского издания Daily Mail высоко оценили слова президента России Владимира Путина, назвавшего во время выступления на "Валдае" смену пола у детей преступлением против человечности.
РИА Новости05:18

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатно

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием вице-премьера Дмитрия Козака закончились безрезультатно, сообщил журналистам источник, близкий к участникам обсуждения.
РИА Новости14:57