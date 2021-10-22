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Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в инциденте со стрельбой

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор.
ТАСС
Болдуин убил Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу, когда стрелял из реквизитного пистолета на съемках вестерна Rust в Нью-Мексико.
Интерфакс
Актер стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.
РЕН ТВ
Режиссеру фильма Джоэлу Соузе пуля попала в ключицу.
РИА Новости

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