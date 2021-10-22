Эксперты издания «За рулем» объяснили, что у Hyundai Santa Fe, Hyundai ix35, Hyundai Tucson, Hyundai ix55, а также у Kia Sportage и Kia Sorento с полным приводом вращение на задние колеса от поперечно расположенного двигателя передается через угловой редуктор.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на документ Минпромторга сообщало, что ведомство направило регионам России письмо с рекомендациями, среди которых предлагалось на период нерабочих дней использовать QR-коды для допуска в непродовольственные магазины и заведения общепита, а фудкортам работать на вынос.