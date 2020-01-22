Энергетика
ForbesАлекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.
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с чего всё началось
"Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.ТАССвчера в 05:05
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Глава «ЛУКОЙЛа» рассказал при каких условиях цена барреля может снова вырасти до 100$
Shraibikus Newsвчера в 10:53
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Политика
В Великобритании одобрили законопроект о Brexit
Парламент Великобритании одобрил проект правительства о выходе страны из ЕС.В поддержку Brexit выступили обе палаты британского органа.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Футбол
«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Политика
Владимир Путин прибыл в Израиль
Футбол
Медведев и Семак обсудили текущее положение Кокорина
Генеральный директор Зенита Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак пообщались о сложившейся ситуации вокруг Александра Кокорина.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Политика
Аксенов пообещал «образумить» организаторов «марша на Крым»
Глава Республики Крым Сергей Аксенов жестко отреагировал на призывы лидера запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова к участию в так называемом "марше достоинства" на полуостров.
Общество
Василий Голубев: «Быковская остается министром здравоохранения»
Быковская остается министром здравоохранения.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Украинские железные дороги передадут в управление немецкой компании
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские железные дороги планируется передать в управление немецкой компании Deutsche Bahn.
Происшествия
Мать подозревают в убийстве своих детей в Пермском крае
Жительница города Кудымкар Пермского края подозревается в убийстве двух своих маленьких детей.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Общество
Стендап-комик Долгополов спешно покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, деятельностью которого заинтересовалась полиция, уехал из России.
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Team Liquid побеждает в первом раунде нижней сетки В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Экономика
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
Политика
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Барселону»
Габонский форвард «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».
Шоу-бизнес
Оштрафованная за наркотики Бочкарева продает «легендарный» Cadillac
Суд лишил Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, пишет «ФедералПресс».
Единоборства
Глава АСА Яценко прокомментировал арест Александра Емельяненко
Авто
В России запатентовали американскую Toyota Corolla
Компания Toyota запатентовала в России «американскую» версию седана Toyota Corolla SE 2020 модельного года.
Общество
Макрон повздорил с израильской полицией в Иерусалиме
Небольшое столкновение произошло около базилики Святой Анны в Иерусалиме между сотрудником израильских сил безопасности и членами группы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.
Наука
Источником вспышки коронавируса в Китае могли оказаться змеи
В исследовании отмечается, что пациенты, которые заразились вирусом — это тип вируса, называемый коронавирусом и названный Всемирной Организацией Здравоохранения 2019-nCoV — подвергались воздействию диких животных на оптовом рынке, где продавались морепродукты, домашняя птица, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.