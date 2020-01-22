Энергетика

ForbesForbesАлекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.
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В России допустили возврат к цене на нефть в 100 долларов

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Алекперов: «Нефть может вернуться к $100»

Нефтегазовая вертикаль06:24
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

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WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
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Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»

Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Известия 14:10
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Путин назвал фигурное катание изящным видом спорта

Президент России Владимир Путин отметил "ошеломляющие" успехи россиян в фигурном катании и назвал этот вид спорта ярким, красивым и элегантным.
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Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь

«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
ЭндлессГеймОвер 20 января в 03:27
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Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
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Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
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Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
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Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа 08:36
Общество

Власти запретят жителям Ухани покидать город из-за коронавируса

Власти Китая вводят запрет жителям города Ухань на выезд из города из-за вспышки корнавируса.
Life.ru 14:44
Происшествия

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 13:31
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:58
Технологии

ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
РБК 12:29
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
РБК 13:00
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
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Украина может закончить сотрудничество с МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой на данный момент ведутся переговоры.
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
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Армия и оружие

The National Interest: ВВС Турции разрушены, но в этом нет вины России

«Военно-воздушные силы Турции разрушены, но в этом не виноваты ни Россия, ни Иран», под таким заголовком накануне, 21 января, на страницах американского издания The National Interest вышла статья военного эксперта Майкла Пека.
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Внеземные формы жизни могли незаметно попасть на нашу планету

На Земле могут незаметно для людей существовать инопланетные формы жизни.
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Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
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Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»

Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
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Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
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National Interest сравнил подводные силы России и США

Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
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АСА: арест Александра Емельяненко не повлияет на его бой с Исмаиловым

РИА Новости вчера в 14:00
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Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
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Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
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В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»

В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Газета.Ru 09:20
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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