"Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.

с чего всё началось

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.

Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель

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