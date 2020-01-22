Энергетика
ForbesАлекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Экономика
Голикова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам
Расходы бюджета на материнский капитал увеличатся в 2022–2023 годах и стабилизируются на уровне 250–290 млрд рублей в год.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Шоу-бизнес
56-летний Домогаров опух и посинел из-за проблем со здоровьем
56-летний Домогаров опух и посинел из-за проблем со здоровьем Фанаты уверены, что звезда "Гардемаринов" борется с тяжелым недугом.
Общество
Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Кино
Коллеги поддержали Александра Гудкова на премьере фильма
В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Марафон желаний", режиссерского дебюта Даши Чаруши с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Здоровье
В Минздраве РФ назвали коронавирус из Китая биологической угрозой
Минздрав РФ назвал новый коронавирус, распространяющийся в Китае, биологической угрозой для россиян.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Космос
Маск планирует отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Футбол
Дуглас Коста может вернуться в «Баварию»
«Бавария» заинтересована в возвращении полузащитника "Ювентуса" Дугласа Косты, пишет Bild.Мюнхенцы находятся в поисках атакующего футболиста из-за травм Сержа Гнабри и Кингсли Комана.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле
Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Энергетика
Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире
Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Политика
Правозащитники потребовали от властей реформы избирательной системы
Правозащитники, общественные деятели и деятели культуры требуют от властей проведения реформы избирательного законодательства, честных выборов в Госдуму в 2021 году и отмены муниципального фильтра.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Модель и актриса сообщила, что она тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.