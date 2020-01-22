Энергетика
ForbesАлекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.
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Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Общество
Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
Фигурное катание
Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Общество
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17
В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.
Гаджеты
Правительство Германии заплатит около $1 млн за обновления Windows 7
Немецкому правительству придется заплатит 887 тысяч долларов для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после того, как поддержка системы будет окончена.
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора России
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Авто
Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля
Самый компактный кроссовер в европейской линейке Toyota, который встанет на ступень ниже C-HR, дебютирует 10 февраля.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Политика
Арестованную в Химках израильтянку обменяли на подворье в Иерусалиме
Россия обменяла подворье на приговоренную к 7,5 годам израильтянку Нааму Иссасхар.
Общество
«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони
Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Футбол
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Политика
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.