Энергетика

ForbesForbesАлекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Глава «ЛУКОЙЛа» рассказал при каких условиях цена барреля может снова вырасти до 100$

Shraibikus News10:53

Цена на нефть может подойти к 100 долларам за баррель — глава «Лукойла»

Красная весна06:31

Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель

РБК09:36

Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель

Forbes08:23

Ценам на нефть предрекли рост до $100

Секрет фирмы10:07

Алекперов: «Нефть может вернуться к $100»

Нефтегазовая вертикаль06:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия 11:21
Общество

Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Фигурное катание

Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ

Российская газета 11:40
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Lenta.ru 09:51
Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Lenta.ru 11:40
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета 06:36
Общество

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 17

В Китае количество погибших от пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса 2019-nCoV, увеличилось до 17 человек.
МИР 24 09:48
Общество

В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

РИА Новости 06:42
Гаджеты

Правительство Германии заплатит около $1 млн за обновления Windows 7

Немецкому правительству придется заплатит 887 тысяч долларов для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности Windows 7 даже после того, как поддержка системы будет окончена.
РЕН ТВ 11:27
Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Известия 06:14
Музыка

Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»

Красная весна 20 января в 14:05
Кино

Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»

Игромания.ру 09:20
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора России

Телеканал 360° 20 января в 05:34
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Piter.tv 05:26
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru 10:22
Авто

Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля

Самый компактный кроссовер в европейской линейке Toyota, который встанет на ступень ниже C-HR, дебютирует 10 февраля.
Автоновости дня вчера в 07:23
Происшествия

В Подмосковье таксист умер после 28 часов за рулем

9111.ru 11:23
Политика

Россия догнала Конго в рейтинге демократии

Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Lenta.ru 08:03
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
Политика

Арестованную в Химках израильтянку обменяли на подворье в Иерусалиме

Россия обменяла подворье на приговоренную к 7,5 годам израильтянку Нааму Иссасхар.
Livehimki.ru 07:48
Общество

«Титаник» хотят вскрыть ради беспроводного телеграфа Маркони

Одним из артефактов, на которые нацелилась RMS Titanic, стал беспроводной телеграф производства фирмы Marconi, с которого был получен сигнал бедствия.
РБК 05:46
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
ЖКХ

Жителям Автозаводского района отключат воду из-за аварии на коллекторе

Время Н 11:24
Футбол

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 05:54
Политика

Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства

Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
РИА Новости 11:02
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное