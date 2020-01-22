Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.

Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель

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