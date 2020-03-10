Экономика
Lenta.ruРоссийские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала нефти
Российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за обвала биржевых индексов, спровоцированных снижением цен на нефть. По данным Bloomberg, на конец дня 9 марта состояния 24 богатейших людей страны, чей капитал превышает миллиард долларов, уменьшилось на 13,91 миллиарда.
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с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbesвчера в 06:20
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Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Гаджеты
Роскачество назвало недостатки смарт-часов
Половина из протестированных часов не точно измеряет сердечный ритм, а лучшими по этому показателю назвали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Авто
Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
Здоровье
В школах Липецкой области объявили карантин
В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Хоккей
«Невозможно в полной мере проникнуться его талантом, пока не посмотришь замедленный повтор» - североамериканцы о шайбе Ови
Предлагаем вам ознакомиться с тем, что говорят об Ови после этого его очередного успеха заокеанские любители хоккея из числа посетителей YouTube-канала канадского Sportsnet: Sean Dehban: - Продемонстрировал полнейшее неуважение к Ристолайнену, празднуя этот гол.
Экономика
Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%
Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix.
Происшествия
Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС
Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Волгограде помощника прокурора подозревают в получении взятки
В отношении помощника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере».
Политика
Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову
Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Энергетика
Добыча сланцевой нефти в США сократится в условиях падения цен
Бирол добавил, что цена в $25 за баррель нефти будет давить на нефтяную отрасль США и приведет к снижению добычи сланцевой нефти.
Экономика
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.