Нефть и газ еще много десятилетий сохранят свою роль в мировом энергобалансе, полный отказ от ископаемых видов топлива миру не грозит. Такое мнение высказал президент и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов в своем обращении к акционерам.

С чего всё началось Так он прокомментировал в своем Telegram-канале доклад МЭА, в котором говорится, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков. РИА Новости 07:52