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Алекперов исключил полный отказ от потребления нефти в мире

Нефть и газ еще много десятилетий сохранят свою роль в мировом энергобалансе, полный отказ от ископаемых видов топлива миру не грозит. Такое мнение высказал президент и совладелец крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов в своем обращении к акционерам.В источнике
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С чего всё началось

Так он прокомментировал в своем Telegram-канале
 доклад МЭА, в котором говорится, что достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков.

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