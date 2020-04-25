Энергетика
ИзвестияАлекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Комментарии
Технологии
Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии
Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью.
News.ru 20:17
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Экономика
Компания Boeing отказалась от сделки с бразильским Embraer
Американская авиакомпания Boeing отказалась от заключения сделки с бразильским производителем самолётов Embraer, которая должна была привести к образованию двух совместных предприятий.
News.ru 10:40
Гаджеты
Флагманский смартфон Vivo iQOO Neo 3 оценен в 380 долларов
Китайский производитель электроники Vivo официально представил свой новый флагманский смартфон iQOO Neo 3. Устройство доступно к покупке в шести цветах.
Актуальные Новости 23 апреля в 22:00
Общество
Режим самоизоляции в России предлагают продлить до 12 мая
Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев считает, что ограничения, введенные в нашей стране в связи с распространением коронавируса, нужно продлить минимум до 12 мая.
Свободная Пресса 01:17
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Здоровье
Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
Финансы
Россияне начали забирать со вкладов валюту
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках.
News.ru вчера в 12:50
Футбол
Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»
Руни перешел в «МЮ» в 2004 году, Фердинанд – в 2002-м.
Sports.ru 15:59
Общество
В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новости 20:13
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Общество
ВОЗ призвала переболевших коронавирусом не полагаться на иммунитет
Всемирная организация здравоохранения предупредила инфицированных и вылечившихся об опасности повторного заражения.
Знамя 31 17:10
Здоровье
Коронавирусом в Алтайском крае заразились более 50 работников рудника
Барнаул, 25 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Алтайском крае выявили 63 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 25 апреля на официальном сайте региона со ссылкой на оперативный штаб по профилактике COVID-19.
REGNUM 04:56
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Наука
Российские ученые научили искусственный разум распознавать коронавирус
Искусственный разум в автоматическом режиме выделяет легкие, определяет на них здоровые и пораженные области, сегментирует их, строит границы в трехмерном пространстве.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня 13:50
Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ 20:59
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина
Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
Экспресс газета 17:21
Кино
Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов
Народные новости 23 апреля в 11:38
Космос
Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника
ИА Красная Весна 03:22
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Космос
Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Телеканал 360° 21:23