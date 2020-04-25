Энергетика

ИзвестияИзвестияАлекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Известия05:23

Алекперов: цены на бензин в России снижать не будут

Коммерсантъ05:49

Алекперов рассказал, при какой цене на нефть может работать «Лукойл»

РИА Новости05:31

Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

РБК07:23

Алекперов заявил, что «Лукойл» может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

ТАСС05:15

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Интерфакс05:14

Есть кое-что важнее цены на нефть, напомнил Алекперов

Вести.Ru05:53
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Россияне начали забирать со вкладов валюту

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В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
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Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

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Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
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Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье

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