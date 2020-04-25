Энергетика
Lenta.ruВ России исключили снижение цен на бензин
Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Он отметил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть.
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Комментарии
Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Наука
Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей находятся под угрозой исчезновения
Rusargument 23 апреля в 12:41
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие
Ситуация накаляется: из военного госпиталя для карателей бегут врачи
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:20
Общество
Против «иммунных паспортов» выступила ВОЗ
ВОЗ обратила внимание на тот факт, что власти некоторых стран предполагают, что обнаружение антител к коронавирусу может стать основой для введения так называемого «иммунного паспорта», его еще называют «сертификатом отсутствия риска».
Live24 09:25
Происшествия
Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера
Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс вчера в 06:43
Наука
Лазер использовали для создания деталей из перовскита
Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из галогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор 23 апреля в 17:22
Общество
Орешкин заявил о достаточных ресурсах России для выхода из кризиса
«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал Орешкин.
Известия 15:10
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Общество
«Союзмультфильм» намерен отобрать у Японии права на Чебурашку
RuNews24.ru вчера в 01:18
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета
ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.
ТВК 12:21
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru вчера в 17:31
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Общество
В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия
Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС 15:28
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Космос
Создана первая в мире интерактивная геологическая карта Луны
Портал Поиск 23 апреля в 04:40
Здоровье
Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций
Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50