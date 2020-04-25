Энергетика
ИзвестияАлекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Читать в источнике
Оценить417
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В Ростове коронавирусом заболели ещё 14 человек
На Дону за сутки выявлен 51 новых случай коронавируса. Большинство заболевших по-прежнему в Ростове, 14 человек.
1rnd.ru 06:35
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Общество
Власти Москвы опровергли слухи о переполненных больницах
Добавляется, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают больных с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.
РИА Новости 05:46
Происшествия
В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
Общество
Умерла главный редактор «Русского радио»
В Москве скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова.
Lenta.ru 05:33
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Общество
В России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Общество
В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса
Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 05:25
Шоу-бизнес
Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой
Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни.
ФАН 03:43
Здоровье
В Приморье у студентки медуниверситета обнаружили коронавирус
В Приморье вечером 24 апреля были получены результаты экспресс-теста на коронавирус, наличие инфекции подтвердилось у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета, девушка также работала медсестрой в краевой детской клинической больнице № 1, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 05:18
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Общество
44 человека заболели коронавирусом в Самарской области за сутки
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:36
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил РИА Новости о наличии у него двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, сейчас депутат находится в больнице.
РИА Новости 07:03
Происшествия
Трое в масках украли банкомат из магазина на Урале за 20 секунд
В Свердловской области злоумышленники в масках похитили из продуктового магазина в селе Косулино банкомат.
Известия 05:48
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Ruposters.ru 23 апреля в 06:21
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна вышла на улицу погулять с пакетом на голове
В своем Instagram-аккаунте Татьяна опубликовала фото на улице с пакетом на голове.
Mockva.ru вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Армия и оружие
На юге Украины провели испытания ракеты «Ольха»
Одесса, Украина, 25 апреля 2020, 13:34 — REGNUM В Одесской области Украины продолжаются испытания ракеты «Ольха-М», сообщили 25 апреля в пресс-службе генштаба ВСУ.
REGNUM 06:34
Общество
Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа
Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
Live24 вчера в 04:06
Авто
В России прекратили продажу самого дешевого автомобиля в мире
RuNews24.ru вчера в 14:45
Политика
Кравчук назвал виновного в бедах Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Петра Порошенко виновником бедности страны.
РИА Новости 06:17
Происшествия
В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
Здоровье
Артур Фокин: «В Иванове обследуется порядка 60 человек в день»
Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровел 41 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.
Слухи и Факты вчера в 07:08
Общество
Орешкин: пандемия приведет к крупнейшему кризису с 1945 года
Москва, 25 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, станет самым крупным со времен Второй мировой войны.
REGNUM 05:49
Происшествия
Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова
Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.
РИА Новости 05:58
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru 23 апреля в 23:57