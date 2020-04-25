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Политика В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей» Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.

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