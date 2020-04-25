Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

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