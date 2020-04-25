Энергетика
ИзвестияАлекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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Комментарии
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Ведомости вчера в 09:31
Политика
Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.
Известия 16:57
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Максим Ержан высказался о случившемся на «Голос. Дети»
Позже результаты были пересмотрены и победителями признали всех участников финала.
Paparazzi.ru вчера в 10:11
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:32
Транспорт
Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты
Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Вести.Ru 12:17
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
Российская газета вчера в 19:58
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Онищенко считает, что рано разрешать прогулки
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посчитал преждевременным идею выдавать пропуска для прогулок, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:52
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек
Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тысяч (всего от COVID-19 скончались 200 698 человек).
Югополис 14:23
Кино
Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино
Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
Политика
Лавров обвинил Украину в саботаже решений «нормандской четверки»
Киев не только не выполняет часть решений «нормандской четверки», но и мешает их реализации.
ФАН 10:10
Экономика
Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ вчера в 09:23
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 23 апреля в 17:45
Происшествия
За нарушителями самоизоляции в Нижнем Новгороде следит квадрокоптер
По словам начальника специализированной пожарно-спасательной части Романа Андреева, сотрудники МЧС впервые опробовали на практике контроль за соблюдением установленных правил с помощью квадрокоптера.
Гипер НН 13:19
Футбол
«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии
Ранее издание Mirror сообщало, что игроки "Челси" согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца.
ТАСС Спорт 07:44
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК вчера в 13:56
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
Наука
Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин.
РИА Новости 14:33
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
Авто
Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае
Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня 05:05