Экономика
РБКАлекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
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с чего всё началось
Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе".Интерфакс11:06
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Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 05:44
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Известия 11:31
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Вести.Ru 12:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:24
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27
Происшествия
В Москве на территории возле бывшего аэродрома Тушино горит трава
Загорание сухой травы произошло на поле недалеко от бывшего аэродрома Тушино на севере Москвы.
ТАСС 11:13
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском 11:55
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Футбол
Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё
Чемпионат 11:52
Армия и оружие
В ООН не подтвердили ликвидацию аль-Багдади
Мониторинговая группа ООН по запрещённым в РФ террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» пока не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 12:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Ежемесячно трачу около 5 миллионов рублей»
Известная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко недавно призналась, что ежемесячно тратит около 5 миллионов рублей на собственные проекты, но не забывает и об удовольствиях.
Актуальные Новости 05:59
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru 06:47
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Футбол
Семак: Лунев не может тренироваться из-за хронической травмы
Тренерский штаб думает над тем, чтобы дать вратарю отдых и время вылечиться от хронической травмы.
Piter.tv 12:16
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Общество
ГИМ отменил «Дилетантские чтения»
Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.
Дилетант 11:29
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Космос
«Спутник» Samsung упал на ферму в США
Пара обнаружила странный девайс, который выглядел как «спутник». Мы поняли, что он упал с неба, — рассказала женщина в интервью NBC News.
News.ru 08:44
Здоровье
В Калуге зарегистрировали первые случаи гриппа
На прошлой неделе в Калужской области зарегистрировано 5108 случаев ОРВИ и это на 11,5% меньше, чем на неделе ранее.
Pressa40 06:18
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Lenta.ru 05:35
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09