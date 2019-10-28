Экономика

РБКРБКАлекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
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с чего всё началось

Телеграм-каналы воспользовались именем «Интерфакса» для распространения фейка о «Сургутнефтегазе»

Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе".
Интерфакс11:06

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Алекперов лично опроверг слухи о возможной продаже доли в «Лукойле»

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Акции «Сургутнефтегаза» упали более чем на 6%, «Лукойл» отскочил на заявлениях Алекперова

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«Сургутнефтегаз» дорожает, «ЛУКОЙЛ» дешевеет

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РИА Новости11:24

Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»

РБК11:34

Алекперов заявил, что не получал предложений о продаже своего пакета акций в «Лукойле»

ТАСС11:21
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Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке

В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

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СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата

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Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
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В Москве на территории возле бывшего аэродрома Тушино горит трава

Загорание сухой травы произошло на поле недалеко от бывшего аэродрома Тушино на севере Москвы.
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Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
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В ООН не подтвердили ликвидацию аль-Багдади

Мониторинговая группа ООН по запрещённым в РФ террористическим организациям «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида» и «Талибан» пока не может подтвердить информацию о гибели лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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