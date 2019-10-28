Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе".

с чего всё началось

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.

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