Экономика
РБКАлекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
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Авто
Toyota готовит новый кроссовер Toyota Raize
Автоновости дня 05:24
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Вечерняя Москва 14:40
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском 11:55
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
РИА Новости 16:40
Авто
Рекордный Bugatti Chiron выставили на продажу за 332 миллиона рублей
Получить один из 30 экземпляров рекордного гиперкара предлагают за 4 680 000 евро, что эквивалентно 331,6 миллиона рублей.
Motor 04:35
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods Pro
Ведомости 13:34
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Авто
На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки»
В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».
Тарантас Ньюс 09:40
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Ведомости 13:03
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Спорт-Экспресс 13:13
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Гаджеты
Самый дешевый смартфон на Snapdragon 855 поступает в продажу
Сегодня в продажу поступает самый дешевый смартфон, построенный на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855, который получил название Meizu 16T.
iXBT.com вчера в 17:02
Политика
В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
RT на русском 13:59
Наука
Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении
Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.
Pravda.Ru 13:38
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском вчера в 11:35
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность
Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today 18:34
Кино
В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов
В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.
Афиша Daily 11:23
Общество
Деятели культуры подписали письмо в поддержку историка Дмитриева
Письмо, опубликованное на сайте «Новой газеты», подписали более 200 человек.
BFM.ru 04:14
Политика
Лавров рассказал, какую фотографию считает одной из своих любимых
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что одной из его любимых фотографий является снимок сотрудников МИД РФ с Евгением Примаковым.
Вечерняя Москва 16:28
Армия и оружие
Лукашенко пообещал ответить на размещение военной техники США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск должен будет ответить на размещение войск и бронетехники Соединенных Штатов в Литве, сообщает БелТА.
Дождь 08:30