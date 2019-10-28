Экономика

РБКРБКАлекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
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Алекперов лично опроверг слухи о возможной продаже доли в «Лукойле»

Forbes11:57

Акции «Сургутнефтегаза» упали более чем на 6%, «Лукойл» отскочил на заявлениях Алекперова

ПРАЙМ11:48

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Коммерсантъ12:11

Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»

РИА Новости11:24

Алекперов заявил, что не получал предложений о продаже своего пакета акций в «Лукойле»

ТАСС11:21
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Звезда «Сверхъестественного» задержана за пьяную драку

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В соответствии с нашей моделью, британские потери были бы на 19% выше, чем реальные потери в том сражении.
ИноСМИ 08:29
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РБК 05:56
Общество

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Экономика

Продажа Sukhoi SuperJet 100 в Африку сорвалась

Сделка по продаже российского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) в Замбию заморожена из-за нехватки финансирования, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует ТАСС.
Lenta.ru 13:31
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Газета.Ru 09:23
Армия и оружие

В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Общество

Тверской губернатор Руденя проверил ход ликвидации последствий стихии

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У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
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Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя

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ТАСС 04:59
Политика

Болгария высылала российского дипломата за шпионаж

Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Газета.Ru 13:43
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
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Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
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Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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Космоплан США X-37B вернулся после выполнения секретной миссии

Космоплан США модели X-37B возвратился после выполнения секретной миссии.
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Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией

Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.
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Модель Алеся Кафельникова возобновила отношения с рэпером Фараоном.
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Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
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Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
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Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Джонсон подтвердил перенос Brexit

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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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