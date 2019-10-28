Экономика

РБКРБКАлекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
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Алекперов лично опроверг слухи о возможной продаже доли в «Лукойле»

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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