Экономика
РБКАлекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
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Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Футбол
«Зенит» интересуется бразильским защитником «Ромы» Жезусом
Бразильский защитник «Ромы» Жуан Жезус находится в сфере интересов «Зенита», сообщает calciomercato.it.
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Политика
Россия поддерживает «пакетное» решение по газовому транзиту с Украиной
Министр энергетики России Алексей Новак заявил о том, что Россия выступает за "пакетное" решение вопроса о транзите газа.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Политика
Болгария высылала российского дипломата за шпионаж
Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Общество
Новую Call of Duty обвинили в антироссийской пропаганде
Белые каски и "плохие" русские Скандал вокруг новой игры разразился еще на этапе появления в сети трейлера Call of Duty: Modern Warfare.
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Политика
Джонсон подтвердил согласие Лондона на предложенную ЕС отсрочку Brexit
"Вам известно, что согласно закону о выходе Великобритании из ЕС от 2019 года (закон Бенна), который был навязан кабинету министров против его воли, у меня нет иного выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Лондона на эту отсрочку", - указал Джонсон.
Армия и оружие
В Китае показали концепцию «стелс»-бомбардировщика H-20
Прозвучали заявления о том, что это долгожданный проект "стелс"-бомбардировщика Поднебесной под названием H-20.
Происшествия
Незаконная перепланировка у соседей обошлась москвичу в сотни тысяч рублей
Москвич Константин Струков залил чужую квартиру, однако в результате пострадал не санузел, как предполагал мужчина, а кухня и жилая комната — соседи сделали в помещении незаконную перепланировку.
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
Путешествия
Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Космос
В Солнечной системе нашли новую карликовую планету
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все параметры, чтобы считаться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Кино
В Москве начались съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году, заявил «РИА Новости» глава Минспорта города Владимир Леонов.
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.