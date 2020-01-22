Энергетика
ForbesАлекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель, передает ТАСС.
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Происшествия
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Общество
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 17
В Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек, сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, передает Reuters.
Экономика
Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Шоу-бизнес
Вслед за Гарри Галкиным на французском запела его сестра Лиза
Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза произвела фурор пением на французском языке вслед за успехом в соцсетях своего брата Гарри.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Местный житель Александр Бессуднов предложил главе государства построить Великую русскую стену по линии Белгородской засечной черты, которая выполняла защитную функцию в XVII веке.
Наука
Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков
Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Происшествия
Обрушение казармы под Омском: перед судом предстанут 11 человек
В Омске перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в обрушении казармы в посёлке Светлый, сообщили ИА REGNUM 22 января в Следственном комитете РФ.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Политика
Госдума повышает денежное довольствие военнослужащих
Законопроект о повышении денежного довольствия военнослужащих Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Политика
Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
Авто
Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Энергетика
«Лукойл» не собирается возобновлять поставку нефти Белоруссии
Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Музыка