Энергетика
РБКАлекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель
Алекперов отметил, впрочем, что говорить об эпохе высоких цен на нефть преждевременно. В декабре 2019 года он заявил, что уровень в $63–64 за баррель устраивает как производителей, так и потребителей.
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с чего всё началось
"Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.ТАСС05:05
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Политика
Генпрокурором РФ назначили Игоря Краснова
Совет Федерации в ходе пленарного заседания назначил на должность генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Политика
Зеленский заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной Европы
Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил 22 января глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Шоу-бизнес
Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Политика
Путин встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар
Президент РФ Владимир Путин планирует встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III, пишет ТАСС.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Музыка
Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»
Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Автомобильный бренд Aurus проводит тест-драйвы сразу трёх машин: Komendant, Arsenal и Senat.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Происшествия
В столице Украины произошла драка с участием народного депутата
Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Кино
Первый сезон «Ведьмака» стал самым популярным сериалом Netflix
Компания Netflix назвала первый сезон «Ведьмака» самым популярным на платформе. Он был выпущен в декабре 2019 года.
Футбол
«Атлетико» улучшил предложение по трансферу Кавани
Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани все ближе к трансферу в мадридский «Атлетико», утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»
Ранее писатель написал в своем блоге, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Общество
Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Происшествия
На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»
Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент России напомнил, что от структуры потребительской корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда.
Политика
Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО
Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
Здоровье
Медики назвали 5 сигналов организма, которые нельзя игнорировать
Владимир Шкарин предупредил волгоградцев о коронавирусе Быструю потерю веса медики также не советуют игнорировать.
Гаджеты
Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10
Кино
Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве
В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.