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с чего всё началось

Алекперов отметил, впрочем, что говорить об эпохе высоких цен на нефть преждевременно. В декабре 2019 года он заявил, что уровень в $63–64 за баррель устраивает как производителей, так и потребителей.

Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель

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