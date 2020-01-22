Энергетика

РБКРБКАлекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель

Алекперов отметил, впрочем, что говорить об эпохе высоких цен на нефть преждевременно. В декабре 2019 года он заявил, что уровень в $63–64 за баррель устраивает как производителей, так и потребителей.
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с чего всё началось

«Лукойл» не намерен компенсировать за свой счет потери Белоруссии из-за налогового маневра

"Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.
ТАСС05:05

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В России допустили возврат к цене на нефть в 100 долларов

Lenta.ru12:36

Глава «ЛУКОЙЛа» рассказал при каких условиях цена барреля может снова вырасти до 100$

Shraibikus News10:53

Алекперов: «Нефть может вернуться к $100»

Нефтегазовая вертикаль06:24

Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель

РБК09:36

Алекперов допустил возвращение цен на нефть к $100 за баррель

Forbes08:23

Цена на нефть может подойти к 100 долларам за баррель — глава «Лукойла»

Красная весна06:31

Ценам на нефть предрекли рост до $100

Секрет фирмы10:07
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Генпрокурором РФ назначили Игоря Краснова

Совет Федерации в ходе пленарного заседания назначил на должность генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Би-порт 04:05
Политика

Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Известия 11:21
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

РИА Новости 07:27
Политика

Зеленский заявил о намерении сделать Украину лидером Восточной Европы

Украина должна стать лидером Восточной и Центральной Европы, заявил 22 января глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Известия 12:02
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Шоу-бизнес

Умер артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов скончался в ночь на среду, 22 января.
Известия 11:27
Политика

Путин встретится с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар

Президент РФ Владимир Путин планирует встретится с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским Феофилом III, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 10:15
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Музыка

Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»

Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
РЕН ТВ 20 января в 15:06
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Авто

Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Автомобильный бренд Aurus проводит тест-драйвы сразу трёх машин: Komendant, Arsenal и Senat.
Car.ru 03:47
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК вчера в 13:45
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт 09:58
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Кино

Первый сезон «Ведьмака» стал самым популярным сериалом Netflix

Компания Netflix назвала первый сезон «Ведьмака» самым популярным на платформе. Он был выпущен в декабре 2019 года.
Профиль 10:49
Футбол

«Атлетико» улучшил предложение по трансферу Кавани

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани все ближе к трансферу в мадридский «Атлетико», утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».
Евро-футбол.ру 02:56
Кино

Джордж Мартин рассказал, каким будет финал книжной «Игры престолов»

Ранее писатель написал в своем блоге, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".
РИА Новости Крым 11:59
Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Нева Спорт 12:34
Общество

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли

Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
StarHit.ru 10:00
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Происшествия

На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

Трикозу зарезали около полуночи 13 января, ударив ножом в горло и в область сердца.
Lenta.ru 10:46
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент России напомнил, что от структуры потребительской корзины зависит прожиточный минимум, от которого высчитывается минимальный размер оплаты труда.
REGNUM 07:17
Политика

Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО

Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
RT на русском 12:36
Здоровье

Медики назвали 5 сигналов организма, которые нельзя игнорировать

Владимир Шкарин предупредил волгоградцев о коронавирусе Быструю потерю веса медики также не советуют игнорировать.
Московский Комсомолец 11:31
Гаджеты

Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10

Профиль 13:06
Кино

Фильм о мечтах воронежской девушки показали в Москве

В московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о простой девушке из Воронежа, у которой есть семь острых желаний, но которая застряла в аэропорту.
Горком 10:20
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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