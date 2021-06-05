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Экономика

Алекперов ожидает восстановления рынка нефти к весне 2022 года

Рынок нефти может восстановиться после кризиса, возникавшего на фоне пандемии коронавируса, к весне 2022 года, считает глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, в будущем колебания цен на нефть могут быть в диапазоне «от нуля до бесконечности».В источнике
ФАН
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РБК
Lenta.ru
Российская газета
ИА Красная Весна

С чего всё началось

Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года

Рынок нефти может восстановиться от пандемических потрясений к весне 2022 года, но в будущем колебания цен возможны в диапазоне от нуля до бесконечности.
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