Алекперов ожидает восстановления рынка нефти к весне 2022 года
Рынок нефти может восстановиться после кризиса, возникавшего на фоне пандемии коронавируса, к весне 2022 года, считает глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. По его словам, в будущем колебания цен на нефть могут быть в диапазоне «от нуля до бесконечности».В источнике
С чего всё началось
Алекперов полагает, что рынок нефти восстановится после кризиса к весне 2022 года
Рынок нефти может восстановиться от пандемических потрясений к весне 2022 года, но в будущем колебания цен возможны в диапазоне от нуля до бесконечности.
ТАСС03:00