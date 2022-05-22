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Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе

Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
РИА Новости
«Найти замену такому крупному поставщику энергоносителей, каким является Россия, невозможно даже в среднесрочной перспективе», – заявил Алекперов в интервью Financial Times.
Аргументы и Факты
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины.
РИА Новости
Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алекперов считает, что ЕС не найдет замену нефти из России в среднесрочной перспективе
Коммерсантъ10:18
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Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»
URA.Ru08:01
Алекперов: ЕС не найдет замену РФ в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективе
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Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе
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