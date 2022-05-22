РИА НовостиАлекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективеБывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.РИА Новости«Найти замену такому крупному поставщику энергоносителей, каким является Россия, невозможно даже в среднесрочной перспективе», – заявил Алекперов в интервью Financial Times.Аргументы и ФактыЗападные страны ввели санкции против России из-за Украины.РИА НовостиСтраны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЦентральная Служба НовостейRT на русскомREGNUMLife.ruРосбалтЯмал-МедиаИзвестияКомсомольская правдаГЛАС.RUНародные новостиReadovka NewsФАНПодробнее о событииАлекперов считает, что ЕС не найдет замену нефти из России в среднесрочной перспективеКоммерсантъ10:18Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефтиИнтерфакс09:54Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»URA.Ru08:01Алекперов: ЕС не найдет замену РФ в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективеТАСС09:45Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективеРИА Новости09:03Экс-глава «Лукойла» Алекперов заявил о невозможности замены нефти России в ЕС при эмбаргоLenta.ru09:00Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефтиВедомости09:51Показать ещёОценить320Поделиться