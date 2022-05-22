Будьте в Плюсе

Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе

Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
РИА Новости
«Найти замену такому крупному поставщику энергоносителей, каким является Россия, невозможно даже в среднесрочной перспективе», – заявил Алекперов в интервью Financial Times.
Аргументы и Факты
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины.
РИА Новости
Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алекперов считает, что ЕС не найдет замену нефти из России в среднесрочной перспективе
Коммерсантъ10:18
Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти
Интерфакс09:54
Экс-глава «Лукойла» Алекперов заявил о невозможности замены нефти России в ЕС при эмбарго
Lenta.ru09:00
Алекперов: ЕС не найдет замену РФ в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективе
ТАСС09:45
Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе
РИА Новости09:03
Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефти
Ведомости09:51
Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»
URA.Ru08:01

Интересное

Премьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти и газа

Норвегия получает «гигантскую прибыль» от экспорта нефти и газа и должна делиться своими доходами.
РБК13:04

NI: отказ Турции от расширения НАТО ослабит альянс на долгие годы

Отказ Турции от вступления в НАТО Финляндии и Швеции загоняет Североатлантический альянс в ловушку, что приведёт к его ослаблению, сообщает аналитик The National Interest Марк Епископос.
Pravda.Ru11:00

Дмитрий Рогозин заявил, что Россия поставит на боевое дежурство почти 50 МБР «Сармат»

Россия поставит на боевое дежурство около 50 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат».
Lenta.ru13:02

GT: США подорвали доверие иностранных инвесторов после блокировки активов России

«Доверие к США в экономическом мире было подорвано их решением заморозить российские активы с помощью односторонних санкций», — считает автор статьи.
Lenta.ru11:48

В Тегеране застрелили офицера элитных частей ВС Ирана

Офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) был застрелен в воскресенье на одной из улиц в восточной части Тегерана.
ТАСС11:18

Ходаковский опубликовал фото найденного на «Азовстали» спутникового телефона ОБСЕ

Ходаковский опубликовал фото найденного на «Азовстали» спутникового телефона ОБСЕ.
Solenka.info10:17

Сивков: хитрая тактика России не оставит шансов ВСУ при бегстве из Донбасского котла

Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
Народные новости06:37

Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат» и посоветовал агрессорам быть вежливее с РФ

"Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
ТАСС12:15

Bloomberg: по оценке IBA, авиакомпаниям России хватит запчастей на три месяца

Запасов запчастей к самолетам российских авиакомпаний хватит на три месяца.
РБК12:54

Глава финского МИДа заявил о готовности дать Турции гарантии по Рабочей партии Курдистана

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность Хельсинки гарантировать Анкаре, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) в стране будут более тщательно отслеживаться.
РБК12:15