Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность Хельсинки гарантировать Анкаре, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) в стране будут более тщательно отслеживаться.