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Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе

Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
РИА Новости
«Найти замену такому крупному поставщику энергоносителей, каким является Россия, невозможно даже в среднесрочной перспективе», – заявил Алекперов в интервью Financial Times.
Аргументы и Факты
«Военные конфликты могут закончиться быстро, а энергетическая конфигурация мира задана десятилетиями инвестиций и упорным трудом многих поколений профессионалов»,— пояснил Вагит Алекперов.
Коммерсантъ
Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

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