Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая, вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе.
Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, основываясь на публикациях в соцсетях и чатах, сообщил РИА Новости, что Кент Маклеллан, который занимался в том числе связями полка с иностранными нацистами, мог участвовать в боях на мариупольском заводе "Азовсталь" в составе полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).