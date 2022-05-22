Будьте в Плюсе

Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе

Бывший глава российской нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов полагает, что Евросоюз не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки.
РИА Новости
«Найти замену такому крупному поставщику энергоносителей, каким является Россия, невозможно даже в среднесрочной перспективе», – заявил Алекперов в интервью Financial Times.
Аргументы и Факты
«Военные конфликты могут закончиться быстро, а энергетическая конфигурация мира задана десятилетиями инвестиций и упорным трудом многих поколений профессионалов»,— пояснил Вагит Алекперов.
Коммерсантъ
Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алекперов считает, что ЕС не найдет замену нефти из России в среднесрочной перспективе
Коммерсантъвчера в 10:18
Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти
Интерфаксвчера в 09:54
Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»
URA.Ruвчера в 08:01
Алекперов: ЕС не найдет замену РФ в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективе
ТАССвчера в 09:45
Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе
РИА Новостивчера в 09:03
Экс-глава «Лукойла» Алекперов заявил о невозможности замены нефти России в ЕС при эмбарго
Lenta.ruвчера в 09:00
Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефти
Ведомостивчера в 09:51

Интересное

«Ъ»: производитель одежды Levi Strauss решил покинуть российский рынок

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок.
RT на русском01:27

Тинькофф банк запустил сервис мгновенных платежей

Тинькофф банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay.
Интерфакс01:25

Постпред Крыма Мурадов: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР

Представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил об изменении статуса Азовского моря.
RT на русском01:01

В МИД Норвегии отклонили призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа

Секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон ответил на предложение главы правительства Польши Матеуша Моравецкого поделиться прибылью от экспорта нефти и газа.
РИА Новости21:26

Минобороны России сообщило о начале разминирования на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Российские сапёрные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование взрывоопасных предметов на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
RT на русском01:46

The Sun: сбежавшая из Львова украинка Каркадым за десять дней разрушила семью британцев

Украинка всего за десять дней своего пребывания в разрушила приютившую ее в Британии семью, сообщает таблоид The Sun.
РИА Новости19:37

«Известия»: бойцы батальона «Азов» уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в воскресенье, 23 мая, вместе с российскими саперами спустился в подземелья завода «Азовсталь» в Мариуполе и обнаружил свидетельства того, что бойцы батальона «Азов» уничтожали улики, доказывающие их причастность к преступлениям против мирных жителей в Донбассе.
Lenta.ru00:49

Врач Демин сообщил, что пивной живот является серьезным фактором риска для здоровья

Кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с радио Sputnik раскрыл россиянам способ избавиться от «пивного» живота.
Lenta.ru23:39

Войска ВС из РФ и ДНР освободили Новосёловку и вышли на окраины Нью-Йорка

Союзные войска ВС из РФ и ДНР освободили от армии ВСУ поселок Новосёловка и уже сумели выйти на окраины населенного пункта Нью-Йорк.
Shraibikus News17:49

Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине.
RT на русскомвчера в 16:37