ИнтерфаксАлекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефтиЭмбарго на российскую нефть станет самым негативным сценарием для всех сторон, считает бывший глава "ЛУКОЙЛа", акционер компании Вагит Алекперов.ИнтерфаксПо словам Алекперова, запрет на импорт нефти из России стал бы "шоком" для всех участников энергетического рынка и "наиболее негативным вариантом развития событий".Российская газетаЗападные страны ввели санкции против РФ из-за Украины.Finam.RuСтраны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейREGNUMRT на русскомРосбалтКомсомольская правдаГЛАС.RUНародные новостиReadovka NewsФАНПодробнее о событииАлекперов считает, что ЕС не найдет замену нефти из России в среднесрочной перспективеКоммерсантъ10:18Экс-глава «Лукойла» Алекперов заявил о невозможности замены нефти России в ЕС при эмбаргоLenta.ru09:00Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефтиВедомости09:51Алекперов: ЕС не найдет замену РФ в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективеТАСС09:45Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективеРИА Новости09:03Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефтиИнтерфакс09:54Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»URA.Ru08:01Показать ещёОценить247Поделиться