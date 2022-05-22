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Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти

Эмбарго на российскую нефть станет самым негативным сценарием для всех сторон, считает бывший глава "ЛУКОЙЛа", акционер компании Вагит Алекперов.
Интерфакс
По словам Алекперова, запрет на импорт нефти из России стал бы "шоком" для всех участников энергетического рынка и "наиболее негативным вариантом развития событий".
Российская газета
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины.
Finam.Ru
Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских энергоносителей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Алекперов считает, что ЕС не найдет замену нефти из России в среднесрочной перспективе
Коммерсантъ10:18
Экс-глава «Лукойла» Алекперов заявил о невозможности замены нефти России в ЕС при эмбарго
Lenta.ru09:00
Алекперов заявил о неспособности ЕС найти замену российской нефти
Ведомости09:51
Алекперов: ЕС не найдет замену РФ в качестве поставщика нефти в среднесрочной перспективе
ТАСС09:45
Алекперов заявил, что ЕС не найдет замену российской нефти в среднесрочной перспективе
РИА Новости09:03
Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти
Интерфакс09:54
Алекперов предупредил ЕС о незаменимости России. «Будет тяжелый энергетический кризис»
URA.Ru08:01

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