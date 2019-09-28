Футбол

МК-СпортМК-СпортАлекс Крал: «Наша задача — продолжать победные традиции „Спартака“»

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что задача игроков клуба состоит в продолжении победных традиций клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых» в официальном Twitter-аккаунте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Алекс Крал: «В „Славии“ меня называли „кролик“»

Спорт-Экспресс06:05

Крал: «„Спартак“ – исторически самый успешный клуб в России, наша задача – продолжать эти традиции»

Бомбардир.рувчера в 14:58

Крал: «„Спартак“ — исторически самый успешный клуб России»

Sport24.ruвчера в 16:34

Крал: «Спартак» — самый успешный клуб РФ, мы должны продолжать победные традиции

Чемпионатвчера в 15:56

Алекс Крал: «„Спартак“ исторически самый успешный клуб России, наша задача — продолжать победные традиции»

Sportbox.RUвчера в 15:28

Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России

Евро-футбол.рувчера в 15:08

Крал назвал «Спартак» самым успешным клубом России

RT на русскомвчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Культура

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Московский Комсомолец 07:02
Космос

Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету

Инфо24 вчера в 00:24
Транспорт

Миллиарды не впрок — парк Беды и шоссе Разрухи в Севастополе уже есть

По мнению Михаила Развожаева, город не может отказаться от такого финансирования — стоимость реализации проекта реконструкции Большой Морской составит более двух миллиардов.
ForPost 06:30
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Авто

Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

В Минске были замечены кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE.
Vevby.ru 08:39
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

RT на русском 08:25
Единоборства

Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
МК-Спорт 03:36
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Авто

На вторичном авторынке России сменился лидер

Автоновости дня 07:13
Происшествия

В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят

Уфимские Заметки 03:06
Экономика

Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 26 сентября в 02:29
Наука

Мыши могут размножаться после космических полетов

AstroNews.ru 26 сентября в 04:09
Футбол

Трабукки рассчитывает, что Гаттузо задержится в России

Футбольный агент Марко Трабукки в своем Twitter опубликовал фотографию с бывшим главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо.
Спорт-Экспресс 06:22
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 26 сентября в 13:38
Наука

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12
Политика

Кремль ответил Саакашвили на идею воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет идей насчет возрождения Советского Союза.
Утро.ru вчера в 14:50
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Космос

В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире

После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.
ТАСС вчера в 09:46
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Автоспорт

Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России

Российская газета 07:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Космос

У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет

Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост.
Naked Science 25 сентября в 03:59
Игры

Rockstar не работает над сюжетными дополнениями для Red Dead Redemption 2

Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
Игромания.ру вчера в 11:57
Политика

Глава СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Данилюк подал прошение об отставке.
ИА Новороссия вчера в 06:45
Шоу-бизнес

49-летний рыжий из «Иванушек» высказался о романе с 21-летней моделью

В кадре рыжий из "Иванушек" проводит время с молодой красоткой. В новой пассии Григорьева-Апполонова узнали 21-летнюю модель Татьяну Попову.
Дни.ру 08:16
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Политика

Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot

Газета.Ru вчера в 02:00
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Крал
Чешский футболист
Чешский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное