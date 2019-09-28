Футбол
МК-СпортАлекс Крал: «Наша задача — продолжать победные традиции „Спартака“»
Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что задача игроков клуба состоит в продолжении победных традиций клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых» в официальном Twitter-аккаунте.
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Алекс Крал: «„Спартак“ — самый успешный клуб России. Наша задача — продолжать эти традиции»
Спорт-Экспрессвчера в 14:56
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине завершились международные учения Rapid Trident-2019
Международные учения Rapid Trident-2019 завершились во Львовской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба министерства внутренних дел.
РИА Новости 05:09
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке
Радостную новость сообщила сестра невесты, принцесса Евгения, а также Букингемский дворец.
Salt Mag 26 сентября в 08:05
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Происшествия
Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Сенцов заявил, что мечтает увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге
Явно лаская слух интервьюеров, Сенцов заявил, что его мечтой является увидеть Владимира Путина на скамье подсудимых.
Военное обозрение 04:08
Происшествия
Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.
Вести.Ru 04:05
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Происшествия
Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов
RT на русском 04:31
Футбол
Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ
«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Армия и оружие
Самолет ВКС РФ пролетел над пусковыми установками ядерных сил США
Московский Комсомолец 04:32
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии
Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.
REGNUM вчера в 08:41
Политика
СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа
Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Общество
Бывший муж Поклонской рассказал о проблеме семейного насилия
Бывший муж Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев рассказал о проблеме семейного насилия.
Взгляд.ру вчера в 19:07
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС 26 сентября в 01:45
Общество
В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах
В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир.
Известия 02:33
Общество
В Верхней Туре открыли построенную по нацпроекту набережную
Российская газета 02:53
Политика
Президент Грузии заявила о желании наладить диалог с Россией
Грузия не должна быть замкнутой в себе, поэтому нужно пробовать вести диалог с Россией, заявила президент Саломе Зурабишвили, общаясь с прессой на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Экономика сегодня 03:33
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Авто
Названы топ-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в России
Автоновости дня 00:56
Наука
Ученые нашли причину возникновения смертельных суперинфекций
Вечерний курьер 03:48
Гаджеты
Опубликованы первые изображения смартфона iPhone 12
Ugpressa.ru вчера в 04:18
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27