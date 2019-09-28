Футбол

МК-СпортМК-СпортАлекс Крал: «Наша задача — продолжать победные традиции „Спартака“»

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что задача игроков клуба состоит в продолжении победных традиций клуба. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых» в официальном Twitter-аккаунте.
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Крал: «Верю, что «Спартак» и РПЛ сделают меня сильнее!»

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Спорт-Экспрессвчера в 14:56
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
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Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.
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Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
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В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
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Коноплянка забил первый гол за «Шахтер», дончане одержали 9-ю победу в 9 играх УПЛ

«Шахтер» разгромил «Ворсклу» в матче 9-го тура чемпионата Украины — 4:0. На 50-й минуте свой первый гол в составе донецкого клуба провел Евгений Коноплянка.
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Самолет ВКС РФ пролетел над пусковыми установками ядерных сил США

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Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
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СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа

Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
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Сбежавший следователь нашелся на Кипре

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Бывший муж Поклонской рассказал о проблеме семейного насилия

Бывший муж Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев рассказал о проблеме семейного насилия.
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В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах

В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир.
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Президент Грузии заявила о желании наладить диалог с Россией

Грузия не должна быть замкнутой в себе, поэтому нужно пробовать вести диалог с Россией, заявила президент Саломе Зурабишвили, общаясь с прессой на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Ученые нашли причину возникновения смертельных суперинфекций

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