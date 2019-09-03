Футбол
LiveSport.ruАлекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
Полузащитник Алекс Крал рассказал журналистам Idnes.cz о том, как он решился на переход из пражской «Славии» в московский «Спартак».
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LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World вчера в 06:41
Футбол
«Шахтер» заплатил «Шальке» за Коноплянку 1,5 млн евро
По информации Bild, донецкий клуб заплатил за трансфер 29-летнего футболиста 1,5 млн евро.
Sports.ru 16:43
Происшествия
Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором
Коммерсантъ 16:27
Футбол
Матч Шотландия — Россия обслужит греческая бригада арбитров
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Чемпионат 10:10
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Политика
Небензя: Россия предоставит ООН данные о ситуации в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 17:10
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Политика
Новым премьер-министром Грузии может стать Георгий Гахария
Кто станет преемником Бахтадзе - неизвестно, кандидата на этот пост правящая "Грузинская мечта" назовет 3 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:46
Авто
Группа ГАЗ представила новую «Газель»
Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Наука
Восстанавливающий зубы гель придет на смену пломбам
Экономика сегодня вчера в 17:54
Экономика
Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии
Пенсионный фонд Дании MP Pension хочет продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату.
РБК 13:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Лопырева пожаловалась на травлю
По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.
Рамблер 16:35
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра
Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru 18:21
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Космос
Космический отель начнет работу в 2025 году
Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.
Goroday.ru вчера в 17:48
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня 07:26
Политика
Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Армия и оружие
В Японии допускают создание КНДР трех новых типов ракет
Rostov gazeta 10:01