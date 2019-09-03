Футбол
LiveSport.ruАлекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
Полузащитник Алекс Крал рассказал журналистам Idnes.cz о том, как он решился на переход из пражской «Славии» в московский «Спартак».
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Алекс Крал: В Чехии все русское автоматически считается плохим. Но меня не отговаривали
Советский спортвчера в 13:23
Алекс Крал – о переходе в «Спартак»: «Рад, что буду выступать за большой клуб»
Sportbox.RUвчера в 12:42
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Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
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Австралийцы подсчитали процент инцестов в Великобритании
Австралийские ученые проанализировали геномы 456 тысяч британцев и нашли среди них более сотни человек, появившихся на свет в результате близкородственного брака.
N+1 вчера в 10:30
Футбол
ФК «Краснодар» летом 2019 года потратил на трансферы 30,4 млн евро
Во время летнего трансферного окна - 2019 года «быки» потратили на усиление состава 30,4 миллионов евро, подписав в итоге 8 футболистов, пишет Sports.ru.
Кубанские новости 02:52
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 21:19
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Экономика
Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Экономика
В ПФР предложили выплачивать накопительную пенсию единовременно
Специалисты ПФР предложили внести изменения в систему выплат накопительных пенсий.
Online47.ru 02 сентября в 00:14
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:05
Общество
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия 00:43
Здоровье
Елена Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Пятый канал вчера в 12:41
Гаджеты
Apple превратила украденные на 300 тыс долларов iPhone в кирпичи
Стоит напомнить, что нужно остерегаться покупки украденных iPhone, да и других смартфонов тоже.
Ferra 03:10
Общество
В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника
Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, а позволять школьнику сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, отмечает «РИА Новости».
Известия 01:18
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59