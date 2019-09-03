Полузащитник Алекс Крал рассказал журналистам Idnes.cz о том, как он решился на переход из пражской «Славии» в московский «Спартак».

Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто

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