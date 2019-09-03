Футбол
LiveSport.ruАлекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
Полузащитник Алекс Крал рассказал журналистам Idnes.cz о том, как он решился на переход из пражской «Славии» в московский «Спартак».
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
Политика
В США предложили создать министерство мира
Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство - министерство мира.
ТАСС 15:31
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Политика
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
News.ru 08:45
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес показала свою самую нескромную юбку
Короткий белый легкий топ с объемными рукавами открывал загорелый накачанный живот звездной красавицы.
Wday.ru 00:19
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Правительство Джонсона потеряло большинство в британском парламенте
Во вторник правительство Джонсона лишилось своего большинства, после того как Консервативную партию покинул депутат Филлип Ли.
РБК 11:38
Общество
«Жили за счет русских»: что стало с финскими визами для россиян
Поток заявителей на получение визы в Финляндию через генконсульство в Санкт-Петербурге сократился на 93% после ужесточения правил.
Газета.Ru 13:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Авто
Особые серии Kia Edition Plus: начались продажи
За рулем 04:26
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Культура
Дагестан отметит 20-летие разгрома бандформирований
14-15 сентября запланированы масштабные юбилейные мероприятия в Ботлихском, Новолакском районах, в Махачкале.
РГВК Дагестан 05:39
Политика
Конгресс США начал новое расследование против Дональда Трампа
В центре внимания расследования - предполагаемое участие Дональда Трампа в передаче денег женщинам, которые обвиняли американского президента в связях с ним.
Эхо Москвы 03:03
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Футбол
Лукас Сантос: «Готов спеть с Игорем Акинфеевым»
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своей любви к музыке.
Спорт-Экспресс 15:50
Политика
Нидерланды хотят допросить ценного свидетеля по делу сбитого MH17
Голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17.
News.ru 11:36