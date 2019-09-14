Футбол

Советский спортСоветский спортАлекс Крал: Второй тайм матча с «Уралом» начался с моей ошибки

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Спартак, имея в активе 14 очков, занимает шестое место. В следующем туре Спартак на выезде сыграет с Уфой, а Урал в гостях встретится с Арсеналом.
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