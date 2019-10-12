Футбол

REGNUMREGNUMАлекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией

Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись футболист разместил 12 октября в своём Instagram.
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Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами

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