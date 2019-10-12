Футбол
REGNUMАлекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись футболист разместил 12 октября в своём Instagram.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
Политика
Федеральная прокуратура в США ведет расследование в отношении Джулиани
Федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхэттен ведет расследование в отношении Руди Джулиани - адвоката президента США - в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь актрисы
Семью актрисы Анастасии Заворотнюк вынудили рассказать о ее состоянии здоровья.
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
Политика
Додон пока не подарил Путину обещанное вино
Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Гаджеты
Раскрыты характеристики Samsung Galaxy A91
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Армия и оружие
ДНР заявила о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ДНР, недалеко от участка разведения сил в районе Петровского произошло боестолкновение между силовиками Украины.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Происшествия
Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии
В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Происшествия
Катер с людьми затонул в Хабаровском крае
Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского вновь толкнула журналиста
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Футбол
Дзюба сделал дубль в матче с Шотландией
Форвард грудью принял мяч после скидки Марио Фернандеса и с нескольких метров отправил его в ворота. Дзюба сделал счет в этой встрече 3:0.
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Авто
Эксперты раскрыли реальный срок службы зимней резины
Если протектор заметно изношен, резину нужно заменить, не дожидаясь завершения срока эксплуатации, заявленного производителем (это 5-6 и, в редких случаях, 10 лет).
Футбол
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в одном из пабов Лондона
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии.
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
"В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования", — сказали в пресс-службе.
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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