Футбол

REGNUMREGNUMАлекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией

Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись футболист разместил 12 октября в своём Instagram.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Английские СМИ в восторге от Крала. Полузащитник «Спартака» затмил звезду «Челси»

Спорт-Экспресс07:15

В Англии полузащитника «Спартака» назвали лучшим игроком матча с Чехией

Sportbox.RU03:25

Спартаковец Крал назван лучшим игроком матча Чехия - Англия

Газета.Ru02:59

Алекс Крал — о матче с Англией: «Историческая победа для Чехии»

Матч ТВ02:42

Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами

РИА Новости03:33

The Guardian признала спартаковца Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

Sport24.ru02:48

Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа

Чемпионат02:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Наука

Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

Российская газета 01:25
Политика

Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Автоспорт

Китайский автохолдинг Great Wall станет спонсором тульского «Арсенала»

Документ предполагает, в частности, что Great Wall станет спонсором тульского футбольного клуба «Арсенал».
Коммерсантъ 07:38
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Экономика

SEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Музыка

Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт

В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 06:29
Происшествия

Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Lenta.ru 08:01
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Политика

Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

РИА Новости 04:52
Происшествия

Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Политика

МИД Украины: итоговый документ будущей встречи «нормандской четверки» еще не согласован

Только часть итогового документа, который может быть принят по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), согласована политическими советниками.
ТАСС 05:53
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru вчера в 02:09
Происшествия

Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Происшествия

В Госдуме открестились от опроса о смертной казни

11 октября на странице Госдумы «ВКонтакте» появился опрос, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие

США перебрасывают тысячи военных и ракеты в Саудовскую Аравию

Вашингтон направляет в Саудовскую Аравию дополнительный контингент для защиты нефтяных месторождений.
ТВ Центр вчера в 12:28
Авто

Эксперты установили реальный срок службы зимней резины

Автоновости дня 04:23
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина объявила о разводе

Шурыгина и Шлянин подадут заявление на развод в ближайшее время. Видеооператор рассказал о новом возлюбленном у его жены.
Телеканал 360° вчера в 12:41
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Наука

В тропическом лесу Мексики найден новый антибиотик

Ученые Рутгерского университета в почве тропического леса в Мексике обнаружили новый антибиотик, который назвали физоцилином.
Вечерний курьер 09 октября в 03:06
Здоровье

Прокуратура предложила запретить больным ВИЧ и гепатитом служить в ней

В Генпрокуратуре подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих поступлению на службу в органы прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
РБК 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное