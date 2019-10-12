Футбол
REGNUMАлекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись футболист разместил 12 октября в своём Instagram.
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Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
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Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
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Познер отказался считать коллегой Владимира Соловьева
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Футбол
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