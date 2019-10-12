Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАлекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии по футболу над командой Англии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
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Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами

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Спартаковец Крал назван лучшим игроком матча Чехия - Англия

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Крал — о матче со сборной Англии: историческая победа

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В Англии полузащитника «Спартака» назвали лучшим игроком матча с Чехией

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The Guardian назвала Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

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The Guardian признала Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

Sport24.ru02:48

Алекс Крал — о матче с Англией: «Историческая победа для Чехии»

Матч ТВ02:42
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
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Власти США приостановили ICO Telegram

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В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020

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Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
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Глава Европейского космического агентства соболезнует семье Леонова

Глава Европейского космического агентства Йохан Дитрих Вёрнер отправил послание главе Роскосмоса в связи со смертью космонавта Алексея Леонова.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
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Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
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Вести.Ru 01:51
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Следователи допросили подозреваемого в убийстве девочки в Саратове.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными последствиями, если та продолжить наступательную операцию в Сирии.
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Актер сыграл в фильмах у Квентина Танатино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
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