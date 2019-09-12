Футбол
Вести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Авто
В России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок
Со вторника, 10 сентября, в России снижаются таможенные пошлины на ввоз легковых иномарок. Вместо 17%, ставка будет составлять 15%.
Пятый канал 10 сентября в 00:08
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Интернет
В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса
Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Политика
В России возмутились переносом памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу будет демонтирован и перенесен со своего нынешнего места из района Прага-6 в другую локацию в границах чешской столицы – такое решение после шестичасовых дебатов принял районный совет большинством голосов: 33 за, 1 против и 11 воздержались.
Газета.Ru 17:10
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Администрация сервиса микроблогов Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее Центрального комитета Рауля Кастро.
Известия 15:48
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Политика
Госдума отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
Государственная дума отклонила в первом чтении законопроект группы депутатов от ЛДПР о декриминализации так называемой «дадинской» статьи (ст. 212.1 УК РФ), указано на сайте нижней палаты российского парламента.
Коммерсантъ 13:07
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru 17:23
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Единоборства
Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R 10 сентября в 04:29
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.
РИА Новости 10 сентября в 13:16
Шоу-бизнес
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Футбол
«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание
Московский "Спартак" подал заявление в прокуратуру на фаната московского ЦСКА Андрея Малосолова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:58
Футбол
Ди Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии
В разное время в России, помимо Карреры, работали итальянские тренеры Невио Скала, Лучано Спаллетти, Фабио Капелло и Роберто Манчини.
РИА Новости 17:05
Космос
Российский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем, передает ТАСС.
Полит.ру 09:44
Происшествия
Петербургских полицейских предупредили об охоте на них в интернете
В документе говорится, что в России активизировались «иностранные организации, возможно подконтрольные иностранным спецслужбам», мигранты, несистемная оппозиция и просто радикально настроенные россияне, которые собирают сведения о сотрудниках правоохранительные органов.
МР7.ру 13:54
Происшествия
В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда
Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь 15:17
Здоровье
В США могут запретить электронные сигареты
Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 17:44
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47