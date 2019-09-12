Футбол

Вести.RuВести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»

Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции "Репубблика", произошедшем 23 октября 2018 года и в котором пострадали болельщики московского ЦСКА.
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