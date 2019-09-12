Футбол
Вести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Игры
Побочные квесты в Cyberpunk 2077 будут влиять на основной сюжет. В игре будет аналог ведьмачьих контрактов из «Ведьмака 3»
В субботу проведем турнир по кастомке Overthrow 2.0.
Cyber.sports.ru 03:27
Здоровье
Петербуржцам предлагают бесплатно провериться на рак головы и шеи
Осмотр следует пройти пациентам с жалобами на новообразования или дискомфорт в областях носа, рта, глотки, языка, щитовидной железы, а также на кожные новообразования на голове и шее.
Телеканал Санкт-Петербург 10 сентября в 00:03
Футбол
Точилин: За Кокориным и Мамаевым уже образовалась очередь
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил возможность появления Александра Кокорина и Павла Мамаева в команде.
Нева Спорт 10:05
Происшествия
Полиция Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА
Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции "Репубблика", произошедшем 23 октября 2018 года и в котором пострадали болельщики московского ЦСКА.
Российская газета 07:26
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил свою позицию по транзитному контракту с Россией
Украина собирается требовать у России компенсацию, если «Газпром» будет отстаивать свою позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
ФАН вчера в 14:22
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Шоу-бизнес
Григорий Лепс снова начал пить алкоголь после года воздержания
Музыканта Григория Лепса заподозрили в употреблении алкоголя после года отказа от спиртного.
Дни24 вчера в 04:24
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Политика
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о первой советской лунной программе
Rambler News Service 07:05
Баскетбол
Сборная США установила личный антирекорд на ЧМ по баскетболу
Примечательно, что на турнире в Китае сборная США показала свой худший результат за всю историю чемпионатов мира.
iReactor 11:12