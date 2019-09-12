Футбол
Вести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру вчера в 02:37
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика
Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Космос
Ракету «Союз» для коммерческих запусков сделают дешевле
Российская газета 13:41
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета вчера в 00:10
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru вчера в 11:04
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Футбол
Селихов перенесет операцию из-за травмы ахилла
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов после полученной травмы будет прооперирован.
Sportbox.RU 08:49
Космос
Российский астроном открыл первую в мире межзвездную комету
Небесному телу присвоено обозначение C/2019 Q4 (Borisov) в честь открывшего его астронома.
Дилетант 10:36
Авто
Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере?
Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.
Car.ru 06:41
Наука
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Пара скелетов, известных как "влюблённые из Модены", принадлежат двум мужчинам.
Газета Metro 14:47
Футбол
Вратарь «Зенита» рассказал, как в клубе примут Кокорина после возвращения из колонии
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как в команде примут нападающего Александра Кокорина, когда тот вернется из исправительной колонии.
Матч ТВ 12:52
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Зеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.
Газета.Ru 12:55
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Политика
США восстановили всю военную помощь Украине
Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Единоборства
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36