Футбол

Вести.RuВести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»

Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Алекс Крал: «Готов дебютировать за „Спартак“ уже в эти выходные»

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Алекс Крал: «Готов дебютировать за „Спартак“ уже в эти выходные»

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Крал рассказал, как его приняли в «Спартаке»

Чемпионат09:21

Сосредоточенный Крал на тренировке «Спартака». Фото

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Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные

Советский спорт09:02

Новичок «Спартака» Крал готов дебютировать в матче с «Уралом»

РИА Новости10:03
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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