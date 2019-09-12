Футбол
Вести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Экономика
Россиянам могут разрешить досрочно забирать пенсионные накопления
Моисеев уточнил, что если человек решит забрать пенсионные накопления, ему придется вернуть налоговый вычет, предусмотренный для этих взносов в размере 6% от зарплаты.
Ruposters.ru 06:34
Шоу-бизнес
Родственники Игоря Талькова написали заявление на певицу Азизу
Ситуация дошла уже до того, что родственники певца написали на нее заявление, о чем сообщает телеграм-канал Mash.
Московский Комсомолец 07:31
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
До запрета 40 процентов экспорта Латвии в Россию приходилось на пищевые продукты, из них на шпроты — десять процентов.
Lenta.ru 09:21
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Происшествия
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка
Российская газета 09:43
Авто
Пикап Volkswagen Amarok нового поколения появится в 2022 году
Как сообщает портал Motor1.com со ссылкой на главного операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, сейчас у компании нет планов по электрификации пикапа Amarok, поэтому даже в следующем поколении он будет продаваться только с традиционными двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизеле.
Автоновости дня 05:58
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Политика
Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией
В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции. Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.
Взгляд.ру 09:37
Экономика
В Сочи проходит международный банковский форум
В рамках форума пройдут XXI Банковская конференция «Взаимодействие финансового и реального секторов в условиях цифровизации экономики: Россия и международная практика» и круглые столы по актуальным вопросам развития финансового рынка.
НИА-Кубань 09:01
Шоу-бизнес
Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Общество
Пресс-секретарь патриарха ушел в отставку
Священник Александр Волков, занимавший пост пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ушел в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
РБК 10:11
Гаджеты
Мобильный сервис для сбора жалоб подвел курганцев
Пользователи приложений в Google play и App Store назвали разработанный для жителей Курганской области сервис «Обратись» неудобным.
URA.Ru 09:40
Политика
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов
Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.
Российская газета 09:43
Космос
Крымский астроном открыл межзвёздную комету
Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Свободная Пресса 07:13
Кино
Режиссер «Джокера» пожаловался на манеры Хоакина Феникса
Kinonews.ru 09:18
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35