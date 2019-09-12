Футбол

Вести.RuВести.RuАлекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»

Чешский новичок московского "Спартака" Алекс Крал провел первую тренировку на клубной базе в Тарасовке. Перед началом занятий 21-летнего полузащитника пропустили через традиционный приветственный коридор.
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Алекс Крал: «Готов дебютировать за „Спартак“ уже в эти выходные»

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Алекс Крал: Готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
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