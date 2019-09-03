Футбол
Спорт-ЭкспрессАлекс Крал сомневался в переходе в «Спартак»
Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:09, Вашингтон
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией.
Взгляд.ру 13:42
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Российская газета 13:08
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу
Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии.
Gorod48 01:18
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В Пензе задержали 8 зарегистрированных кандидатов в Городскую думу
Кандидаты проводили свою акцию на городской площади. Сейчас их везут в отдел полиции.
Эхо Москвы 10:32
Общество
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.
РБК 04:25
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Футбол
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Футбол
«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
ФК Оренбург воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций.
Советский спорт 12:58
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.
Российская газета 03:07
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Футбол
Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.
News.ru 04:02
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Наука
Внезапно вода сама может производить перекись водорода
Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия
Открытое горение на складе пестицидов в Рязани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пестицидами в Рязани. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 13:08
Игры
Children of Morta вышла на РС с «семейным» трейлером
Издательство 11 bit studios объявило, что состоялся РС-релиз рогалика Children of Morta студии Dead Mage.
Игромания.ру 13:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Общество
Определены три площадки для строительства храма святой Екатерины
В Екатеринбурге утвердили окончательный список площадок, где возможно строительство храма Святой Екатерины.
Уральский рабочий 05:13
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Армия и оружие
НАТО начала очередные военные учения в Балтийском море
НАТО приступила к военным учения Northern Coasts в Балтийском море при участии 3 000 военнослужащих и 40 кораблей из 18 стран, сообщается на сайте Североатлантического альянса.
Суть событий 13:04
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Авто
Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне
Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее.
Автостат 05:41
Гаджеты
В сети появились результаты тестирования нового iPhone
В онлайн-бенчмарке Geekbench появились результаты тестов производительности ещё не анонсированного iPhone, пишет Macrumours.
Rambler News Service 10:50
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06