Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлекс Крал сомневался в переходе в «Спартак»

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Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.
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