Лига чемпионов

REGNUMREGNUMАлекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча

По словам Пальяры, Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Кроме того, легендарный тренер был организатором договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
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